Лукашенко прошелся по «ходящим на четвереньках» игрокам «Зенита»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил победу минского «Динамо» над петербургским «Зенитом» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть игроки минского "Динамо" вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 — это останется в истории», — заявил Лукашенко.

Встреча состоялась в Минске и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Перед этим матчем болельщики сине-бело-голубых прошлись по Минску с кричалкой «Мусора — дебилы, а ваш клуб — говно!».

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге, она пройдет на старом стадионе «Зенита» «Петровский».

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