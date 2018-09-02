«Зенит» впервые в сезоне потерял очки

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 2 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 0:0. Матч прошел при аншлаге, на арене присутствовали более 61 тысячи зрителей.

«Зенит» прервал победную серию из пяти матчей со старта сезона РПЛ. Спартак вел успешную серию из трех встреч и второй раз в сезоне сыграл вничью.

Обе команды ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» с 16 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» с 14 очками располагается на второй строчке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!