Самый дорогой футболист «Спартака» покинул клуб

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес в Instagram-аккаунте объявил об уходе из команды.

Футболист разместил видео ряда голов, которые он забил в составе красно-белых, сопроводив его текстовым сообщением «Надеюсь, вам понравилось маски-шоу».

30 августа испанское издание AS сообщило, что Промес перейдет в испанскую «Севилью». По информации издания, сумма трансфера составит 20 миллионов евро, а контракт будет рассчитан на четыре года. До этого интерес к хавбеку проявляли «Монако» и «Бенфика».

По данным transfermarkt.com, стоимость Промеса составляет 24 миллиона евро. Он является самым дорогим футболистом «Спартака» на данный момент. Вторую строчку по этому показателю занимает бразильский полузащитник Фернандо, чья трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 года. В составе клуба спортсмен стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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