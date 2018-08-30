Самый дорогой футболист «Спартака» покинет клуб

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес перейдет в испанскую «Севилью». Об этом сообщает AS.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на четыре года. Отмечается, что в случае перехода Промес станет одним из самых высокооплачиваемых игроков андалусийцев.

По данным transfermarkt.com, стоимость Промеса составляет 24 миллиона евро. Он является самым дорогим футболистом «Спартака» на данный момент. Вторую строчку по этому показателю занимает бразильский полузащитник Фернандо, чья трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

27 августа сообщалось, что интерес к 26-летнему Промесу проявляет «Монако». Среди других претендентов на голландца значилась португальская «Бенфика».

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В составе клуба он стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

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