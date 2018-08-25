Вратарь «Спартака» пропустил мяч после удара с чужой половины поля

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби, несмотря на ошибку голкипера Александра Максименко, пропустившего мяч после удара с чужой половины поля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голом у бело-голубых отметился защитник Владимир Рыков. Он нанес точный дальний удар на 82-й минуте. К тому моменту спартаковцы забили дважды: отличились Квинси Промес (7-я минута, с пенальти) и Лоренсо Мельгарехо (14-я минута). До конца встречи счет не изменился — 2:1 в пользу «Спартака».

«Спартак» впервые пропустил в нынешнем сезоне. Кроме того, прервалась сухая серия Максименко, насчитывавшая четыре матча.

«Динамо» с 6 очками занимает 7-е место в таблице Российской премьер-лиги. «Спартак» с 13 очками располагается на первой строчке. В других матчах тура, сыгранных ранее 25 августа, екатеринбургский «Урал» обыграл грозненский «Ахмат» (2:1), а столичный ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином».

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