Умер олимпийский чемпион

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года Алексей Парамонов ушел из жизни на 94-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

«Алексей Парамонов скончался, сегодня родственники приедут в больницу и определятся с датой похорон», — рассказал близкий друга спортсмена Михаил Захаров.

14 июня Парамонов по личному приглашению президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил матч открытия чемпионата мира. Однако затем здоровье олимпийского чемпиона стало ухудшаться. В июле он передал свои медали и награды в музей московского «Спартака».

Парамонов в составе сборной СССР стал чемпионом Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. На клубном уровне футболист большую часть карьеры выступал в московском «Спартаке». В составе команды он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны.