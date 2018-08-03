Умер олимпийский чемпион по хоккею

На 62-м году жизни скончался олимпийский чемпион по хоккею Виктор Тюменев. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте московского «Спартака».

«"Спартак" приносит соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста», — говорится в заявлении пресс-службы команды.

Тюменев в 1984 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. Хоккеист трижды выигрывал чемпионаты мира (1982, 1986 и 1990). В 1982 году был награжден орденом «Знак почета». За сборную СССР провел 94 матча, в которых забросил 15 шайб.

За «Спартак» хоккеист выступал с 1980-го по 1990-й год. Тюменев также играл за ЦСКА в «Суперсерии 1985/1986» — серии матчей армейцев с командами Национальной хоккейной лиги. Он заменил травмированного Игоря Ларионова. В 1989-1991 годах играл за финский ТПС, затем еще два сезона провел в финских командах.