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Олимпийский чемпион пережил кровоизлияние в мозг

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Даррен Кэмпбелл

Британский легкоатлет и олимпийский чемпион Афин Даррен Кэмпбелл сообщил, что чуть не умер от кровоизлияния в мозг. Слова бывшего спортсмена передает The Mirror. 44-летний Кэмпбелл в данный момент восстанавливается в госпитале.

Кэмпбелл сообщил, что пережил апоплексию мозга. По словам атлета, он был близок к смерти.

«Врачи сказали, что если бы я не был в форме, меня бы здесь не было. Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я», — добавил атлет.

В 2004 году на Играх в Афинах Кэмпбелл взял золото в эстафете 4 по 100 метров. Также в активе британца серебро Олимпиады 2000 года в беге на 200 метров.

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