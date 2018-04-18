Серебряная призерка Олимпиады рассказала о самой страшной травме в карьере

Российская фигуристка Наталья Забияко рассказала о самой страшной травме в карьере. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка вспомнила, как на одной из тренировок вместе с партнером Александром Энбертом упала во время исполнения тройного акселя и получила многочисленные травмы. У нее диагностировали трещину в черепе, кровоизлияние в мозг и проблемы с барабанной перепонкой в левом ухе.

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«Я упала и сильно ударилась головой об лед. Сознание не теряла, но плохо помню, что со мной тогда происходило. Меня отнесли в медицинский кабинет. Начали что-то делать. Очень боялась закрыть глаза. Думала, если я их закрою, то это навсегда», — поделилась фигуристка.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Забияко и Энберт завоевали серебряные медали в командных соревнованиях. Пара также является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года.

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