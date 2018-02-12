Россияне завоевали вторую медаль Олимпийских игр

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Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

Российские фигуристы завоевали серебряную медаль командного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Они заработали 66 очков, передает в понедельник, 12 февраля, корреспондент «Ленты.ру».

Золото заполучили канадцы (73 очка), бронза досталась сборной США (62 очка).

Командные состязания завершились в понедельник выступлениями танцевальных дуэтов. Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев со 110,43 балла заняли третье место. Их опередили канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10) и американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01).

В женской произвольной программе первое место заняла Алина Загитова — она набрала 158,08 балла. На втором месте расположилась американка Мирай Нагасу (137,53 балла), на третьем — канадка Габриэль Дэйлман (137,14 балла).

Михаил Коляда стал вторым в мужской произвольной программе, он получил 173,57 балла. Победу одержал канадец Патрик Чан (179,75), третье место занял американец Адам Риппон (172,98).

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