Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу командного турнира Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в произвольной программе командного турнира Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Она получила 158,08 балла, передает в понедельник, 12 февраля, ТАСС.

На втором месте расположилась американка Мирай Нагасу (137,53 балла), на третьем — канадка Габриэль Дэйлман (137,14 балла).

Таким образом российские фигуристы гарантировали себе серебряную медаль в командном олимпийском турнире. Золото себе обеспечили канадцы.

Загитова впервые принимает участие в Играх. Для нее это лучший результат в карьере. Она чемпионка Европы 2018 года.

Командные соревнования по фигурному катанию должны завершить позднее в понедельник танцевальные дуэты.

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