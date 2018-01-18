Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Они набрали 221,60 балла по итогам короткой и произвольной программ. Серебряную медаль завоевали их соотечественники Ксения Столбова и Федор Климов, в активе которых 211,01 балла. Третьими стали Наталья Забияко и Александр Энберт (210,18), которые также представляют Россию.
В последний раз отечественные пары занимали весь пьедестал в 2015 году, впервые это произошло в 1969-м.
Ранее 18 января россиянка Евгения Медведева впервые в карьере заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой 1,7 балла.
Соревновательная часть европейского первенства, которое проходит в Москве, завершится 20 января. На следующий день спортсмены представят показательные выступления.