Российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Они набрали 221,60 балла по итогам короткой и произвольной программ. Серебряную медаль завоевали их соотечественники Ксения Столбова и Федор Климов, в активе которых 211,01 балла. Третьими стали Наталья Забияко и Александр Энберт (210,18), которые также представляют Россию.

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В последний раз отечественные пары занимали весь пьедестал в 2015 году, впервые это произошло в 1969-м.

Ранее 18 января россиянка Евгения Медведева впервые в карьере заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой 1,7 балла.

Соревновательная часть европейского первенства, которое проходит в Москве, завершится 20 января. На следующий день спортсмены представят показательные выступления.

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