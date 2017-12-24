Российский фигурист «дико завелся» от запрета на национальный флаг на Олимпиаде

Чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда заявил, что его «дико заводит» запрет на национальный флаг на Олимпийских играх 2018 года. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Не знаю, как остальных, но меня это дико заводит по-спортивному. Мы живем в этой стране. Мы любим эту страну. Мы никуда из нее не убегаем. И, естественно, надо защищать свои интересы не только так, чтобы "Я — русский" на футболке было написано», — сказал Коляда.

Фигурист также возмутился теми, кто считает спортсменов, решивших выступать под нейтральным флагом, дезертирами.

«Одно хорошо — что уже допустили команду. Плохо другое — что есть люди, которые очень далеки от спорта, но при этом возмущены и называют спортсменов дезертирами. Мне это категорически не нравится, я с ними в корне не согласен, потому что многие атлеты идут к этому долгие годы», — подчеркнул Коляда.

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22-летний спортсмен 22 декабря во второй раз подряд выиграл чемпионат России. Он вместе с Александром Самариным и Дмитрием Алиевым, занявшими второе и третье места, выступит на первенстве Европы, по итогам которого определится представитель России на Олимпиаде в Пхенчхане.

На Играх российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Такое решение было принято во время заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря. Сборная была наказана за систематические нарушения антидопинговых правил.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.

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