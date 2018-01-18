Медведева впервые проиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Евгения Медведева впервые в карьере заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка набрала 78,57 балла и уступила 1,7 балла соотечественнице Алине Загитовой, которая установила личный рекорд. Третье место заняла итальянка Каролина Костнер (78,30 балла).

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Произвольная программа запланирована на 20 января. По итогам чемпионата Европы будет сформирован состав команды, которая отправится на Олимпийские игры в Пхенчхан. Медведева вышла на лед впервые за два месяца. Она не выступала на чемпионате России и финале Гран-при из-за травмы.

Медведева побеждала на первенствах Европы 2016 и 2017 годов, при этом каждый раз была первой после короткой программы. Также россиянка стала двукратной чемпионкой мира.

Для 15-летней Загитовой этот сезон — первый на взрослом уровне. Спортсменка победила на чемпионате России-2017.

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