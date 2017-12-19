Претендентка на золото Олимпиады Медведева пропустит чемпионат России

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 18-летняя Евгения Медведева пропустит чемпионат России. Об этом сообщает ТАСС.

«Следуя рекомендации врачей не форсировать подготовку в период завершающегося восстановления, Медведева пропустит чемпионат России. Данное решение спортсменки и ее тренера Этери Тутберидзе согласовано с федерацией», — объяснил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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В ноябре 2017 года у фигуристки диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. Спортсменка говорила, что сумеет восстановиться к финалу Гран-при, в который она квалифицировалась с победами на двух этапах серии. Однако из-за травмы ей пришлось пропустить турнир.

Чемпионат России станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2018 года. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 21 по 24 декабря.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, она дважды выигрывала финалы Гран-при. Фигуристка считается фаворитом Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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