Фигуристку Медведеву номинировали на звание лучшей спортсменки года

Российская фигуристка Евгения Медведева номинирована на звание лучшей спортсменки 2017 года по версии Women’s Sports Foundation. Об этом сообщается на сайте организации.

Голосование открылось 16 августа и продлится девять дней. Соперницами Медведевой в индивидуальных видах спорта стали 10 девушек, в том числе соотечественница Инна Дериглазова (фехтование). Также будет определена лучшая спортсменка в командных видах.

Победители будут награждены на гала-вечере, который Women’s Sports Foundation проведет 18 октября в Нью-Йорке (США).

В марте 17-летняя Медведева завоевала золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Хельсинки, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. Эта победа стала для нее второй на мировых первенствах. В 2016 году она выиграла турнир в Бостоне.

Дериглазова — олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро. В финале ОИ-2016 она победила итальянку Элизу Ди Франчиску со счетом 12:11. Также спортсменка дважды первенствовала на чемпионатах мира.

Women’s Sports Foundation была образована в 1974 году. Целью организации является вовлечение женщин в спорт.