Медведева объяснила свое падение на победном Гран-при Москвы

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила свое падение во время произвольной программы этапа Гран-при в Москве. Слова 17-летней спортсменки приводит «Р-Спорт».

«Мозги нельзя отключать потому что! Дала себе слабину, нельзя этого делать. Можно сказать, отвлеклась, если более доступным языком. Задачей было просто сделать свой максимум. До двойного акселя я его делала. Самое обидное, когда с последнего прыжкового элемента после чистого проката падаешь или косячишь на нем. Я была сегодня абсолютно готова показать максимум, но что-то пошло не так», — cказала Медведева.

Несмотря на падение, Медведев заняла первое место на Гран-при по фигурному катанию в Москве. Этап проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» и завершится в воскресенье, 22 октября, показательными выступлениями. Следующий этап пройдет в Канаде 27-29 октября.