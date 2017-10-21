Медведева победила на Гран-при по фигурному катанию в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на этапе Гран-при, который прошел в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам программы 17-летняя россиянка набрала 231,21 балла. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (215,98 балла), третье — Вакаба Хигучи из Японии (207,17 балла). Россиянки Елена Радионова и Валерия Михайлова заняли четвертое и седьмое места соответственно.

В соревнованиях пар на этапе Гран-при в Москве победу одержали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Московский этап Гран-при проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» и завершится в воскресенье, 22 октября, показательными выступлениями. Следующий этап пройдет в Канаде 27-29 октября.

17 августа Медведеву номинировали на звание лучшей спортсменки года по версии Women’s Sports Foundation.