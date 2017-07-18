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Япона мать

Как российская фигуристка Медведева свела с ума Японию

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Евгения Медведева
Евгения Медведева
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Не секрет, что в Японии к фигурному катанию отношение особое. Этот вид спорта здесь так же популярен, как и национальный вид борьбы сумо. С недавних пор у местных болельщиков появился новый кумир — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. «Лента.ру» выяснила, как юная россиянка стала любимицей Страны восходящего солнца.

Сезон 2015/2016

Прошел год после Олимпиады в Сочи. Одной из звезд тех Игр стала пятнадцатилетняя фигуристка Юлия Липницкая. В числе тех, кто не смог устоять перед обаянием юной москвички, стали японцы, наперебой обсуждавшие образ «девочки в красном пальто». Хотя у них был и свой герой — Юдзуру Ханю, выигравший золотую медаль в одиночном мужском катании. Удивительно, но даже провал Юли в индивидуальных соревнованиях не смутил японскую публику, которая полюбила подопечную Эттери Тутберидзе от всей души.

Время шло, и восхищение Липницкой у японских поклонников стремительно таяло. На старте сезона 2015/2016 во время ее прокатов на их лицах читалось скорее разочарование — ведь всего за год с небольшим от маленькой одаренной девочки в спортивном плане не осталось почти ничего.

В октябре 2015 года в Милуоки на этапе Гран-при США на авансцену вышла еще одна воспитанница российского тренера — 14-летняя Евгения Медведева, победившая в числе прочих и олимпийскую чемпионку. Женя за два с небольшим года выросла в звезду мирового уровня, подтвердив высокий статус победами на двух финалах Гран-при, двух чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира.

Американская аудитория не сразу, но оценила мастерство Медведевой, а вот японские болельщики влюбились в нее с первого взгляда, забыв о прежнем кумире. После того, как Женя откатала произвольную программу, Александр Гришин, постоянный партнер Татьяны Тарасовой в эфирной работе, отметил, что зрители, ставшие свидетелями этого выступления, «самые счастливые из смертных». Смелое заявление на тот момент, но ведь он не ошибся!

За победой в США последовало серебро российского этапа Гран-при, позволившее Жене отобраться в финал турнира. Мало кто предполагал в тот момент, что в хрупкой на вид москвичке скрывается железная леди женского фигурного катания, чемпионка с железными нервами. Золотая медаль чемпионата России, победа в Барселоне в финале Гран-при, триумф на континентальном первенстве в Братиславе — венцом дебютного сезона среди взрослых стала победа с новым мировым рекордом в произвольной программе (150,10 баллов) на чемпионате мира в Бостоне.

Стабильность, терпение, трудолюбие, талант — Медведева сочетает в себе все эти качества. В свой первый «взрослый» сезон она обошла более опытных конкуренток и оставила их далеко позади. 

Вдохновленные японцы по окончании сезона пригласили Медведеву на одно из многочисленных телешоу. Местные жители полюбили Евгению не только из-за великолепного катания, но и из-за кавайной внешности: юная россиянка выглядит точь-в-точь как героиня аниме.

Российская фигуристка смогла по-настоящему удивить японскую публику, выбрав образ героини популярного японского аниме «Сейлор Мун». «Я знала что будет много радости, но чтобы столько!» — посмеялась Медведева, вспоминая восторги зрителей шоу Dreams On Ice.

Видео: @wikiakiba / Twitter

Позже Евгения призналась, что очень любит аниме, и рассказала короткий стих на японском языке. Этот прием оказался из числа запрещенных: миниатюрная россиянка окончательно и бесповоротно покорила японцев. Море подарков с тематикой аниме, встреча с создательницей «Сейлор Мун» Наоко Такеучи, десятки шоу, посвященных Медведевой, — и это было лишь начало «медведевской лихорадки».

Сезон 2016/2017

Новый сезон для россиянки начался с поездки на открытый чемпионат Японии, где Евгения уверенно взяла золото. Во время ее выступления казалось, что соревнование проходят не в Японии, а в России. Местные болельщики восторженно приветствовали любимицу, размахивая российскими флагами.

Затем пришло время второго этапа Гран-при, на этот раз в Канаде, где Медведева вновь выиграла золотую медаль. Четвертый этап Гран-при во Франции — Евгения снова лучшая. Финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы — Медведева собирала скальпы соперников, а Япония ликовала вместе с ней.

Видео: мой канал / YouTube

На чемпионате России Евгения впервые исполнила три тройных прыжка, наглядно продемонстрировав свое превосходство над соперниками. На чемпионате Европы россиянка установила два новых мировых рекорда — за произвольную программу и за сумму баллов.

В конце марта стартовал чемпионат мира, где Медведева получила 154.40 балла за произвольную программу и запредельные 233.41 балла по сумме, в очередной раз обновив личный и мировой рекорд. А уже в конце апреля она вернулась в любимую Японию — на командный чемпионат мира. И хотя тогда сборная России стала только второй, Евгения установила три новых мировых рекорда! Но и на этом не закончились подарки Медведевой влюбленной в нее стране. На третий день показательных выступлений спортсменка вновь появилась на льду в костюме Сейлор Мун и порадовала зрителей потрясающим прокатом.

С начала лета Медведева еще несколько раз побывала в Японии: приняла участие в телевизионном шоу, в ледовом шоу Fantasy On Ice и Dreams on Ice. При этом в каждом выступлении она несколько раз исполняла три тройных прыжка, приводя японскую публику в экстаз.

Когда фигуристка в очередной раз посещала Страну восходящего солнца этим летом, в аэропорту ее встречала толпа поклонников. Женя призналась, что в Японии ее узнают, куда бы она ни пошла, но в местной культуре принято уважать личное пространство человека, поэтому несмотря на высшую степень обожания лишнего себе никто не позволяет.

Японцы следят за всеми соревнованиями по фигурному катанию, знают всех спортсменов, а главное — способны по достоинству оценить настоящий талант. К счастью, Медведевой всего 17. Так что уже сейчас можно готовить шоу под лейблом The show must go on.

Елизавета Олексик

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