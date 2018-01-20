Медведева проиграла 15-летней соотечественнице на чемпионате Европы

15-летняя россиянка Алина Загитова победила на чемпионате Европы по фигурному катанию в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам произвольной и короткой программ спортсменка набрала 238,24 балла. Второе место заняла ее соотечественница Евгения Медведева, в активе которой 232,86 балла. Третьей стала итальянка Каролина Костнер (204,25).

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Для Загитовой этот чемпионат Европы стал первым на взрослом уровне. Медведева является двукратной победительницей турнира.

18 января Медведева впервые в карьере заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Первой стала Загитова, которая обошла соотечественницу на 1,7 балла. Костнер была третьей.

Чемпионат Европы проходит в Москве и завершится 21 января показательными выступлениями фигуристов.

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