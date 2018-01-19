Российским фигуристкам посоветовали «не разевать рот»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин заявил, что российским спортсменкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой «не стоит разевать рот». Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

По мнению Мишина, итальянка Каролина Костнер, которая на данный момент занимает третье место после короткой программы на чемпионате Европы, будет претендовать на золото. «Поэтому я бы советовал нашим фигуристкам рта не разевать. Хотя думаю, что два первых места на чемпионате Европы все-таки достанутся россиянкам», — отметил тренер.

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Также он подчеркнул, что ажиотаж, поднявшийся вокруг Загитовой и Медведевой, не идет на пользу фигуристкам. «Это нездоровая ситуация, через которую в свое время проходили Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Когда они выступали, для нас как федерации было не принципиально, кто из них станет победителем. Если не первый, так второй. Так и здесь. Это ученицы одного тренера. Каждая из них достойна победы», — заявил Мишин.

18 января Медведева впервые в карьере заняла второе место после короткой программы на чемпионате Европы. Первой стала Загитова, которая обошла соотечественницу на 1,7 балла. Произвольная программа пройдет 20 января.

В тот же день российские спортивные пары заняли весь пьедестал почета. Чемпионами Европы стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебро взяли Ксения Столбова и Федор Климов, бронзу — Наталья Забияко и Александр Энберт.

76-летний Мишин тренировал фигуристов с 1973 года. Среди его подопечных — двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко, который в марте завершил карьеру.

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