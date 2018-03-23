Российские фигуристы завоевали серебро чемпионата мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в соревнованиях пар чемпионата мира, который проходит в Милане. Об этом сообщает РИА Новости.

После короткой программы Тарасова и Морозов занимали второе место. Пара откатала произвольную программу на 144,24 балла. Суммарно они набрали 225,53 балла.

Золото чемпионата с двумя мировыми рекордами завоевали олимпийские чемпионы Пхенчхана немецкая пара Алена Савченко и Брюно Массо. Они получили 162,86 балла и улучшили собственное достижение (159,31), которое было установлено на Играх-2018.

Бронзовые медали завоевали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие по сумме двух программ 218,36 балла.

Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт 207,88 заняла четвертое место, Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали восьмыми.

Чемпионат мира по фигурному катанию продлится до 25 марта.

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