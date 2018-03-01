Форму российских олимпийцев признали самой стильной и начали ей торговать

Российская компания Zasport выпустит лимитированную серию экипировки, в которой олимпийские спортсмены из России (Olympic Athletes from Russia) выступали под нейтральным флагом на Играх в Пхенчхане. Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда в четверг, 1 марта.

Ранее издание The Wall Street Journal признало «нейтральную» форму Zasport «самой стильной экипировкой Олимпиады-2018». «Сразу после церемонии открытия Игр к нам поступило большое количество звонков с вопросами, будет ли форма с логотипом OAR в продаже», — рассказала главный дизайнер бренда Zasport Анастасия Задорина.

1 марта в продажу поступило лимитированное количество костюмов с логотипом OAR: красные женские и серые мужские.

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В феврале 2018 года экипировщик российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане — компания Zasport — выпустила лимитированную коллекцию толстовок и футболок ко Дню святого Валентина. Выпуск коллекции посвящен влюбленным спортивным парам: сноубордистам Вику Вайлду и Алене Заварзиной, керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, фигуристам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, а также гимнастам Дарье Спиридоновой и Никите Нагорному.

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