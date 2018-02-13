Одежду российских олимпийцев украсили неожиданной символикой

Экипировщик российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане — компания Zasport — выпустила лимитированную коллекцию толстовок и футболок ко дню святого Валентина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выпуск коллекции посвящен влюбленным спортивным парам: сноубордистам Вику Вайлду и Алене Заварзиной, керлингистам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, фигуристам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, а также гимнастам Дарье Спиридоновой и Никите Нагорному.

Фото: Zasport

Спереди на футболках изображен логотип Олимпийских игр в виде пяти переплетенных колец. Они заменены сердечками, которые символизируют День всех влюбленных.

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В феврале 2018 года на Олимпийских играх в Пхенчхане российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали в дабл-миксте. «Это большая победа. Мы знали, что можем выиграть медали, и у нас это получилось. Пусть это бронза, но она очень важна для нас. Возможно, в полуфинале мы могли сыграть чуть лучше, но побеждает сильнейший», — заявила Брызгалова. Крушельницкий добавил, что этот матч стал одним из лучших в его карьере.

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