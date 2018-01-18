Показана олимпийская форма для россиян без российской символики

Российская марка спортивной одежды Zasport, занимавшаяся разработкой формы для зимней олимпийской сборной России, опубликовала эскизы новых костюмов без национальной символики. Рисунки опубликованы в официальном Instagram-аккаунте фирмы.

A post shared by ZASPORT (@zasport) on Jan 18, 2018 at 3:12am PST

Одежда в красно-бело-серых тонах снабжена надписью OAR — Olympic Athlete from Russia («Спортсмен-олимпиец из России»). Как сообщается в комментариях бренда к рисункам, эскизы уже одобрены Международным олимпийским комитетом.

Компания Zasport официально стала новым экипировщиком национальной олимпийской сборной в начале 2017 года. Презентация первоначального варианта формы — с национальной символикой — прошла в Москве в ноябре 2017-го.

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5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в Олимпийских играх-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям.

На форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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