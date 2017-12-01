Создательница новой олимпийской формы ответила на критику

Главный дизайнер официальной экипировочной компании олимпийской сборной России Zasport Анастасия Задорина прокомментировала критику в адрес своей коллекции. Своим мнением она поделилась с изданием «Ридус».

Материалы по теме «Сделайте нам красиво!» Дочь генерала ФСБ укутала российских спортсменов в три полоски

«Я делаю свое дело. Мнение людей, которые меня поддерживают, мне важно. Им все нравится. И для меня самое важное, когда комфортно. Важна оценка спортсменов, потому что в первую очередь мы делаем для них», — заявила она. По ее словам, каждый человек имеет свое мнение, которое она учтет.

Задорину обвинили в том, что ее коллекция похожа на новую линейку Гоши Рубчинского. «Меня это не задевает. Рубчинский прекрасен в своей отрасли», — отметила дизайнер.

30 ноября в Москве прошел показ новой формы для олимпийской сборной России от Zasport. Бренд презентовал форму в цветах российского флага, дополненных светло-серыми тонами.

В сети бурно отреагировали на презентацию. Мнения по поводу дизайна разошлись. Некоторым форма пришлась по вкусу, однако подавляющее большинство сочли ее некрасивой.