Решена судьба новой формы для олимпийской сборной

Костюмы для сборной России будут переданы спортсменам вне зависимости от решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске России к Играм-2018 в Южной Корее. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала основатель и главный дизайнер марки Zasport Анастасия Задорина.

«На решение МОК мы никак повлиять не можем, мы сделали свою работу — подготовили экипировку для нашей команды, вне зависимости от дальнейшего развития событий олимпийскую форму мы предоставим нашим спортсменам», — сообщила дизайнер.

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Комплект формы, включающий в себя парадные и тренировочные костюмы, был разработан новым поставщиком Олимпийской сборной фирмой Zasport. Всего была изготовлена одна тысяча комплектов, из них 700 мужских и 300 женских. «Из общего количества 795 комплектов предоставляются олимпийским спортсменам и членам олимпийской делегации, экипировочный набор для одного спортсмена включает 72 предмета одежды и аксессуаров», — пояснила Задорина. Бренд планирует открыть свой флагманский магазин, где можно будет приобрести образцы формы, в Москве в середине декабря.

Решение МОК по допуску российских спортсменов на зимние Олимпийские игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, будет оглашено вечером 5 декабря.

