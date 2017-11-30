Уральский дизайнер создала юбку с Путиным и дождалась награды

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе четвертого Всеросийского форума легкой промышленности наградил уральского дизайнера Нину Ручкину за победу в федеральном конкурсе производителей в номинации «Платочно-шарфовые изделия». Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Модельер подарила Мантурову свое творение в виде шелкового платка «Авангард», созданного совместно с правительством Свердловской области. «Сказать, что я рада — ничего не сказать! Для меня это доказательство того, что "невозможное возможно", и что вера в свой проект, усердие и тотальная преданность своему делу всегда вознаграждаются признанием и любовью тех, кому это адресовано. Обещаю, что гарантированно оправдаю столь высокое доверие», — поделилась она в своем аккаунте.

В 2014 году Ручкина создала платье в пол с изображением куполов и президента России Владимира Путина. Одежду можно купить на ее официальном сайте.