Свинья наградит лучших британских модельеров

Персонаж Маппет-шоу — «гламурная свинка» Мисс Пигги — вручит в Лондоне премии Fashion Awards лучшим британским и зарубежным модельерам. Об этом сообщает WWD.

Мисс Пигги, а также редактор и модный эксперт Дерек Бласберг (Derek Blasberg) проведут церемонию награждения в Royal Albert Hall 4 декабря. В шутливом релизе мероприятия сообщается, что свинья еще не выбрала себе подобающий наряд для церемонии. Ранее она уже неоднократно участвовала в мероприятиях премии Fashion Awards, но на сцену в качестве ведущей поднимется впервые.

Мисс Пигги — одна из главных героинь телепередачи Маппет-шоу, гламурная свинка в белокуром парике, претендующая на звание ведущей актрисы Маппет-театра. В 1996 году она была включена в рейтинг 50 величайших телезвезд по версии журнала TV Guide. Впервые Мисс Пигги появилась на телеэкране 13 октября 1974 года в программе Герберта Алперта Herb Alpert and the TJB на телеканале ABC и спела с ним дуэтом композицию I Can't Give You Anything but Love.