Telegraph: удары ВСУ по РФ раскололи США, Великобританию, Францию на два лагеря

Украинские удары по территории России раскололи союзников по НАТО, США, Великобританию и Францию, на два лагеря, пишет британская газета The Telegraph.

По мнению экспертов издания, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесли разлад в отношения между странами, так как Вашингтон не поддерживает такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта.

«Особые отношения Великобритании и США страдают от разногласий относительно стратегии по Украине», — уточнил автор материала. По его словам, пока американская сторона показывает незаинтересованность в росте напряженности, британская --довольно агрессивна в своей поддержке Киева.

Ранее экс-помощник заместителя обороны США Стивен Брайен писал, что Франция приняла официальное решение перебросить на территорию Украины около 100 солдат и офицеров одного из основных подразделений Иностранного легиона.