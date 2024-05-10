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06:49, 10 мая 2024Мир

Украинские удары по России раскололи союзников по НАТО

Telegraph: удары ВСУ по РФ раскололи США, Великобританию, Францию на два лагеря

Фото: Robert Michael / Global Look Press

Украинские удары по территории России раскололи союзников по НАТО, США, Великобританию и Францию, на два лагеря, пишет британская газета The Telegraph.

По мнению экспертов издания, действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) внесли разлад в отношения между странами, так как Вашингтон не поддерживает такие атаки, а Лондон и Париж добиваются эскалации конфликта.

«Особые отношения Великобритании и США страдают от разногласий относительно стратегии по Украине», — уточнил автор материала. По его словам, пока американская сторона показывает незаинтересованность в росте напряженности, британская --довольно агрессивна в своей поддержке Киева.

Ранее экс-помощник заместителя обороны США Стивен Брайен писал, что Франция приняла официальное решение перебросить на территорию Украины около 100 солдат и офицеров одного из основных подразделений Иностранного легиона.

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      Марина Совина
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