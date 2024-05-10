Военный заявил о ежедневном пресечении атак ВСУ на Белгородскую область

РИА Новости: ежедневно зенитчики пресекают атаки на Белгородскую область

Ежедневно зенитчики группировки войск прикрытия государственной границы пресекают воздушные атаки на Белгородской области, заявил в комментарии РИА Новости командир зенитной батареи с позывным «Маэстро».

Он подчеркнул, что особое внимание обращается на цели, которые могут нанести серьезный ущерб, такие как «Точка-У». «Мы ее сбиваем, не даем ей выполнить свою задачу», — сказал он.

По словам «Маэстро», уничтожаются и ракеты иностранных орудий, например чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских беспилотников. В ночь на 9 мая, атака дронов была совершена на Белгород. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадали 11 человек. Пятерых из них отпустили домой после оказания помощи. В больнице остаются четыре женщины с осколочными ранениями и контузиями, а также двое раненых мужчин.