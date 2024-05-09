Губернатор раскрыл число пострадавших при воздушной атаке ВСУ по Белгороду

Гладков: 11 человек пострадали в результате воздушной атаки ВСУ по Белгороду

В Белгороде 11 человек пострадали от воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пятерых пострадавших после оказания медицинской помощи врачи отпустили домой. В больнице №2 остаются четыре женщины с осколочными ранениями и контузиями, а также двое раненых мужчин.

В результате атаки украинских войск повреждены 84 квартиры в 26 многоквартирных домах, один частный дом, 53 автомобиля. Кроме того, различные разрушения выявлены на трех хозяйствующих субъектах и линии газоснабжения.

Ранее Гладков сообщал, что восемь человек — семь взрослых и один ребенок — получили ранения в результате ночной атаки дронов ВСУ на Белгородскую область.