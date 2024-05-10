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06:57, 10 мая 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о безразличии Украины к Крыму

Журналист Гринвальд: Крым никогда не станет важным интересом для Украины

Фото: Unsplash

Журналист Гленн Гринвальд заявил, что Крым и Восточная Украина входят в зону интересов России и не представляют жизненной важности для Киева. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

По мнению Гринвальда, Крым никогда не станет важным интересом для Украины. Он напомнил, что подобной точки зрения придерживались бывшие президенты США Барак Обама и Дональд Трамп. Ранее идея конфликта с Россией из-за Крыма и Украины вызывала только усмешку на лице Обамы.

«Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединенных Штатов», — заключил автор.

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Крыму. Для этого украинские военные использовали ракеты ATACMS американского производства.

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      Марина Совина
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