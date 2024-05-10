Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 10 мая 2024Бывший СССР

В Крыму назвали петицию на сайте Зеленского сигналом истощения ВСУ

Константинов назвал появление петиции на сайте Зеленского истощением ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска в страну сигналом истощения армии.

«Это очевидный сигнал истощения ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Лента.ру») и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий"», — сказал он, добавив, что в стране грядут изменения.

7 мая на сайте Зеленского появилась петиция с предложением призвать иностранных лидеров ввести на Украину свои войска. По мнению ее автора, правительство страны должно обратиться за помощью к Евросоюзу, Великобритании и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление петиции является провокацией. Он напомнил о неоднократных предупреждениях российской стороны, что вмешательство в конфликт стран НАТО несет огромную опасность.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин внес в Госдуму кандидатуру премьер-министра России. Кого предложил президент и какие вопросы зададут депутаты?

      Франция представила буксируемую гаубицу LG1 в Малайзии

      Тренер назвала самый доступный вид кардиотренировок

      В США призвали Украину отказаться от потерянных территорий

      В Крыму назвали петицию на сайте Зеленского сигналом истощения ВСУ

      В Грузии задержали несколько человек на акции протеста

      Стало известно об отказе Израиля от прекращения огня в Газе

      В Италии испугались слов Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

      Антонов заявил об уничтожении исторической памяти на Украине

      Российские военные с помощью дронов сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше