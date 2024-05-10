Константинов назвал появление петиции на сайте Зеленского истощением ВСУ

Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал появление на сайте президента Украины Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска в страну сигналом истощения армии.

«Это очевидный сигнал истощения ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Лента.ру») и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий"», — сказал он, добавив, что в стране грядут изменения.

7 мая на сайте Зеленского появилась петиция с предложением призвать иностранных лидеров ввести на Украину свои войска. По мнению ее автора, правительство страны должно обратиться за помощью к Евросоюзу, Великобритании и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление петиции является провокацией. Он напомнил о неоднократных предупреждениях российской стороны, что вмешательство в конфликт стран НАТО несет огромную опасность.