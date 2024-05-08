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12:13, 8 мая 2024Бывший СССР

Кремль отреагировал на петицию с призывом ввести иностранные войска на Украину

Песков увидел провокацию в петиции о приглашении войск НАТО на Украину

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Петиция с призывом ввести иностранные войска на Украину является провокацией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство в этот конфликт на земле со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность», — сказал Песков и назвал петицию чрезвычайно вызывающей провокацией.

Ранее, 7 мая, сообщалось, что на Украине появилась петиция с предложением призвать иностранных лидеров ввести в страну свои войска. Автор петиции просит «в кратчайшие сроки» принять решение о том, чтобы обратиться за помощью к каждой из стран-членов Европейского союза.

Петиции необходимо набрать 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел президент страны.

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