В США оценили шанс на дипломатический выход из конфликта России и Украины

Джонсон назвал шанс на дипломатический выход из конфликта РФ и Украины абсолютно мертвым

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена заявил, что вероятность закончить конфликт на Украине дипломатическим путем приблизилась к нулю после того, как Соединенные Штаты сошли с верного курса.

Джонсон отметил, что в настоящее время в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном наблюдается период застоя. Он добавил, что шансы на дипломатический выход из украинского конфликта кажутся уже «абсолютно мертвыми».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о роли США в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтон больше не хочет быть нейтральным посредником в этом процессе.

До этого президент России Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, переговоры должны состояться на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на земле.