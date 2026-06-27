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21:50, 27 июня 2026Мир

В США оценили шанс на дипломатический выход из конфликта России и Украины

Джонсон назвал шанс на дипломатический выход из конфликта РФ и Украины абсолютно мертвым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Гленна Диесена заявил, что вероятность закончить конфликт на Украине дипломатическим путем приблизилась к нулю после того, как Соединенные Штаты сошли с верного курса.

Джонсон отметил, что в настоящее время в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном наблюдается период застоя. Он добавил, что шансы на дипломатический выход из украинского конфликта кажутся уже «абсолютно мертвыми».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о роли США в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтон больше не хочет быть нейтральным посредником в этом процессе.

До этого президент России Владимир Путин перечислил принципы, на которых Москва готова к мирным переговорам с Украиной. По его словам, переговоры должны состояться на базе достигнутых в Стамбуле договоренностей; на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий на земле.

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