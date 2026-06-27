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21:17, 27 июня 2026Мир

На Западе уличили Зеленского во лжи по поводу России

Мема: Начало переговоров России и Украины похоронит правительство Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, когда заявлят о готовности Киева вступить в переговоры с Москвой. На самом деле это решение будет стоить ему власти, так что он не планирует урегулировать конфликт мирным путем, в этом его уличил финский политик Армандо Мема, он выразил свое мнение в публикации в соцсети Х.

«Зеленский не намерен вести диалог с Россией. <…> В тот момент, когда Зеленский начнет переговоры, для его правительства все закончится, так как с Запада больше не будут поступать деньги на Украину», — пояснил политик.

По словам Мемы, украинская экономика может быть похоронена, поскольку она находится в полной зависимости от поддержки западных партнеров.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Российский лидер в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства». Позже он снова высказался о письме главы Украины, заявив, что оно не создает предпосылок к переговорам.

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