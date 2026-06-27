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22:08, 27 июня 2026Мир

Одна страна сделала резкое заявление в адрес России

Глава МИД Польши Сикорский заявил о готовности Варшавы к возможному конфликту с Россией
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский выступил с резким заявлением в адрес России, отметив готовность Варшавы к возможному конфликту. Его слова передает CBS News.

Сикорский подчеркнул, что у Польши якобы стремительно растет военный потенциал, а также решимость защищать свои интересы.

Дипломат также привел аргументы: военный бюджет Польши выше американского в процентном соотношении к ВВП, наличие современных истребителей F-16 и F-35, танков Abrams и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Сикорский подчеркнул, что Польша не станет отступать перед лицом угроз и «сделает то, что всегда делала» в случае конфликта.

Москва пока не дала официальных комментариев по поводу выступления Сикорского.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на изъятие здания российского генконсульства в Гданьске предложил забрать у Польши резиденцию Навроцкого.

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