Бывший футболист «Спартака» рассказал о проведенной им ночи на вокзале

Бывший футболист «Спартака» Филипенко рассказал, как однажды провел ночь на вокзале

Бывший футболист «Спартака» Егор Филипенко рассказал о проведенной им ночи на вокзале. Его слова приведены в Youtube-шоу «На банке».

«После путешествия по клубам… уже светает. Шесть утра, а у нас клубный автобус отъезжал на базу в девять. Денег нет. Иду на площадь Трех вокзалов. Там залы ожидания — и есть VIP, где за 500 рублей можешь потусоваться. Я три часика покемарил», — сказал Филипенко.

38-летний белорусский защитник провел 22 матча за «Спартак» в 2008 и 2009 годах, в которых забил один мяч. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Белоруссии. В конце мая 2026 года Филипенко объявил о завершении карьеры.

Ранее бывший футболист сборной России Юрий Жирков дал леща сопернику в матче любительской лиги. Его удалили с поля, дисквалифицировали на два месяца и оштрафовали на 50 тысяч рублей.