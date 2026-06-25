Бывший футболист сборной России дал леща сопернику в матче любительской лиги

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков дал сопернику леща в матче любительской лиги

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков дал леща сопернику в матче любительской лиги. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Жирков выступает за команду «Новая Рига». Во время матча против «Медилы» у него случилась стычка с игроком соперника, который в подкате прыгнул Жиркову сзади в ноги. Экс-игрок национальной команды ударил обидчика правой рукой по голове, после чего получил прямую красную карточку. Также Жиркова оштрафовали на 50 тысяч рублей и дисквалифицировали на два месяца.

На клубном уровне футболист защищал цвета ЦСКА, «Анжи», «Зенита» и лондонского «Челси». 42-летний Жирков является обладателем Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы-2008, чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также пятикратным чемпионом России. Помимо этого, он по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России. В составе национальной команды Жирков провел 105 матчей, в которых забил два гола.

Ранее Жирков высказался о шансах молодых российских футболистов переехать в европейские чемпионаты. Он поставил в пример коллегам историю с переходом полузащитника сборной Украины Александра Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» в 2016 году. «И, конечно, такие примеры, как Матвей Сафонов, как Саша Головин. Думаю, что молодые игроки должны на это ориентироваться», — заявил Жирков.