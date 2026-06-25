Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:40, 25 июня 2026Спорт

Бывший футболист сборной России дал леща сопернику в матче любительской лиги

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков дал сопернику леща в матче любительской лиги
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков дал леща сопернику в матче любительской лиги. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Жирков выступает за команду «Новая Рига». Во время матча против «Медилы» у него случилась стычка с игроком соперника, который в подкате прыгнул Жиркову сзади в ноги. Экс-игрок национальной команды ударил обидчика правой рукой по голове, после чего получил прямую красную карточку. Также Жиркова оштрафовали на 50 тысяч рублей и дисквалифицировали на два месяца.

На клубном уровне футболист защищал цвета ЦСКА, «Анжи», «Зенита» и лондонского «Челси». 42-летний Жирков является обладателем Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы-2008, чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также пятикратным чемпионом России. Помимо этого, он по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России. В составе национальной команды Жирков провел 105 матчей, в которых забил два гола.

Ранее Жирков высказался о шансах молодых российских футболистов переехать в европейские чемпионаты. Он поставил в пример коллегам историю с переходом полузащитника сборной Украины Александра Зинченко из «Уфы» в «Манчестер Сити» в 2016 году. «И, конечно, такие примеры, как Матвей Сафонов, как Саша Головин. Думаю, что молодые игроки должны на это ориентироваться», — заявил Жирков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко заявил о встрече с представителями Зеленского

    Захарова предложила ЕС задать неудобный вопрос Зеленскому

    В России потеряли проспект Шойгу

    В СК призвали признать применение ИИ в преступлениях отягчающим обстоятельством

    Возможный срок признания пропавшей в тайге семьи Усольцевых умершими раскрыли

    Медведь полчаса преследовал женщину по загадочной причине

    Собирающимся в Крым россиянам дали совет про бензин

    Мария Погребняк вышла в свет с аксессуарами за сотни тысяч рублей

    В России резко ответили на заявления Вашингтона о встрече Путина и Трампа в Анкоридже

    Раскрыто отношение россиян к ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok