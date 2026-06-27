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21:19, 27 июня 2026Россия

В Севастополе разрешили заправлять топливо в канистры

Развожаев: Заправить в канистру ДТ можно будет 28 июня, но только с оригиналом СТС
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

В Севастополе разрешили заливать дизельное топливо (ДТ) в канистры. Об этом вечером 27 июня сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

«Обещал разобраться с заправкой ДТ в канистры для того, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру ДТ можно будет завтра [28 июня], но только если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода», — пояснил Развожаев.

Отпуск другого топлива в канистры пока остается запрещен.

Все топливо можно будет купить по QR-кодам, которые жители города могут получить через специальный чат-бот с 22:05 по местному времени 27 июня. Заправить по одному коду можно только один автомобиль на 20 литров, полученный код будет действовать с 09:00 до 21:00 28 июня.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал сроки решения вопросов с бензином в своем регионе.

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