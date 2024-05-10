Губернатор Калужской области подтвердил пожар на предприятии после падения БПЛА

Шапша: пожар после падения БПЛА в Калужской области ликвидирован

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале подтвердил, что на предприятии в Дзержинском районе произошло возгорание после падения беспилотника.

Он отметил, что БПЛА упал на территории предприятия в ночь на 10 мая. На место были направлены оперативные подразделения для тушения.

«На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет», — уточнил Шапша.

Он добавил, что специалисты проводят оценку размера повреждения инфраструктуры предприятия.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на рассказ очевидцев сообщил о том, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, после чего возник пожар.

