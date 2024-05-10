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06:44, 10 мая 2024Россия

Губернатор Калужской области подтвердил пожар на предприятии после падения БПЛА

Шапша: пожар после падения БПЛА в Калужской области ликвидирован
Владислав Шапша

Владислав Шапша. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале подтвердил, что на предприятии в Дзержинском районе произошло возгорание после падения беспилотника.

Он отметил, что БПЛА упал на территории предприятия в ночь на 10 мая. На место были направлены оперативные подразделения для тушения.

«На данный момент пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет», — уточнил Шапша.

Он добавил, что специалисты проводят оценку размера повреждения инфраструктуры предприятия.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на рассказ очевидцев сообщил о том, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, после чего возник пожар.

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      Марина Совина
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