Стало известно об атаке беспилотников на НПЗ в Калужской области

SHOT: беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на рассказ очевидцев.

По словам местных жителей, в районе «Первого завода» были слышны взрывы. По предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), однако официальных данных пока не поступало, о пострадавших также неизвестно.

Очевидцы отметили, что несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, неподалеку от станции Полотняный завод, около часа ночи 10 мая. Также были слышны «характерные звуки пролета нескольких БПЛА». После этого над нефтебазой люди увидели пожар и столб дыма.

1 мая сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рязанский НПЗ. «Очевидцы слышали характерные гулы и взрывы. На объекте случился пожар», — передавал Telegram-канал Mash.