Стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Рязанский НПЗ

Mash: украинские БПЛА атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источников, в районе 03:00 по московскому времени завод атаковали несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Очевидцы слышали характерные гулы и взрывы. На объекте случился пожар», — говорится в сообщении.

По данным губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион подвергся атаке беспилотника. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка.

Также стало известно, что в ночь на среду, 1 мая, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в Воронежской, а также Курской областях.