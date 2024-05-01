В Курской области сбили украинский беспилотник

Старовойт: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Медвенском район Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над регионом беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что был сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском район Курской области. «Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона.

30 апреля российские военные сбили над российскими регионами три дрона ВСУ. Уточняется, что два беспилотника уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.