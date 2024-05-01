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06:26, 1 мая 2024Россия

В Курской области сбили украинский беспилотник

Старовойт: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Медвенском район Курской области

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили над регионом беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Старовойт уточнил, что был сбит украинский беспилотник самолетного типа в Медвенском район Курской области. «Спасибо нашим защитникам!» — написал глава региона.

30 апреля российские военные сбили над российскими регионами три дрона ВСУ. Уточняется, что два беспилотника уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области.

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      Марина Совина
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