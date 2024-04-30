Над двумя российскими регионами сбили несколько беспилотников ВСУ

Минобороны России: над Белгородской и Курской областями сбили три дрона ВСУ

Российские военные сбили над российскими регионами еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об уничтожении украинских дронов сообщило Минобороны России в Telegram.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что попытки Киева атаковать Курскую и Белгородскую области были зафиксированы 30 апреля с 15:30 до 16:30. Для этого ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что во вторник днем в Валуйском городском округе один из населенных пунктов попал под обстрел ВСУ. По его словам, речь идет о селе Старый Хутор. Глава региона уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал, однако были повреждены линии электропередачи.