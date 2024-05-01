В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в пригороде Воронежа был сбит еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили еще один беспилотник.
«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — добавил Гусев.
Глава региона заявлял, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Он призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы ПВО находятся наготове.
До этого опасность налета беспилотников объявляли на территории Воронежской области 27 апреля. В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский регион при помощи дрона и трех метеозондов.