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02:22, 1 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Globallookpress.com

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор.

Он призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Гусев рекомендовал жителям Воронежской области следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС России.

До этого опасность налета беспилотников объявляли на территории Воронежской области 27 апреля. В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины атаковали российский регион при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора, серьезные разрушения не были зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка.

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      Марина Совина
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