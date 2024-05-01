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04:42, 1 мая 2024Россия

Еще один российский регион подвергся атаке беспилотника

Губернатор Малков: Рязанская область подверглась атаке БПЛА, проводится проверка

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион подвергся атаке беспилотного летального аппарата (БПЛА). Об том он написал в своем Telegram-канале.

Малков не уточнил, какого типа беспилотник атаковал регион. «По предварительной информации, пострадавших нет, проводится проверка», — отметил он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили два беспилотника. До этого он заявлял, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Гусев призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

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