Платье Шараповой признали самым красивым теннисным нарядом года

Платье российской теннисистки Марии Шараповой, в котором она провела на корте минувший сезон, назвали самым лучшим нарядом года по версии Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщается на сайте WTA (Women's Tennis Association).

За ее черное платье с кружевами в районе плеч и груди и стразами Swarovski на юбке высказались 40 процентов участников голосования, устроенного WTA.

«Российский костюм в черном стиле вдохновлен элегантностью Одри Хепберн и ее классическим платьем Givenchy. Созданный Nike вместе с итальянским дизайнером Рикардо Тиши, бывшим креативным директором Givenchy, наряд Шараповой в 2017 году останется в нашей памяти одним из самых выдающихся и гламурных теннисных костюмов», — сказали в организации.

Шарапова провела последний матч в сезоне 17 октября. В первом раунде московского Кубка Кремля она проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой.